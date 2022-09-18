台東關山17日晚間21時41分發生最大震度6.4有感地震，今天（18日）13時19分又發生芮氏規模5.9地震，14時44分又發生地震，桃園市八德國民運動中心的5樓羽球場，受地震影響，天花板嚴重崩塌。資深媒體人羅友志表示，這次老天爺似乎很想介入選舉，新竹棒球場，沒想到紅土翻開，讓前新竹市長林智堅摔一大跤；八德運動中心此次又發生天花板崩塌，他不禁說是「老天爺看不下去」。

羅友志18日在臉書粉專表示，他不愛怪力亂神，但是這次老天爺似乎很想介入選舉。新竹市立棒球場，本來是完美的選舉祭品，沒想到老天爺翻開紅土，前新竹市長林智堅摔了一大跤。不死心，桃園八德運動中心，又被拿來當全民運動的宣傳，老天爺看不下去炸開天花板，連桃園市長鄭文燦也難逃天眼。讓他不禁說，老天爺，祢介入很深。但是祢可以不滿，但是請別傷及無辜，好嗎？

網友紛紛表示，「老天爺不會傷及無辜，但祂是要讓人民看清，那群裝無辜的政客嘴臉」、「人不會驗收，只好天幫你驗收了（又開始搖了）」、「老天有眼，明察秋毫」、「民進黨如此這般經不起考驗⋯」、「檢驗才正式開始」、「真的德不配位，一直有災難…老天爺生氣了。唉！鬥完慈濟，玩台積電。」、「綠色執政、品質保證 …真的，看了很無言，請各位人民，自己保護好 自己的安全。地震期間，祝福大平安。」