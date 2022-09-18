網紅楊築晶（Crystal Yang）曾參加國際臺灣小姐競選和夏威夷華裔小姐競選，雖然最後只奪得友誼小姐獎，甜美的外貌和完美身材已收獲外界關注，因外表某些角度神似女星王祖賢，因此有「花蓮王祖賢」、「後山小公主」之稱，近日台灣地震，她透露發生當下在電梯中，驚險一瞬讓網友不禁為她捏把冷汗。

楊筑晶昨（17）日發文表示：「當媽後變得膽小」，不求大富大貴，只求孩子能夠健康平安快樂，以前還沒生小孩，地震就算6、7級都可以老神在在，沒想到生孩子後遇到這麼大的強震：「我跟小莊（老公）還有逆子（兒子）剛好在電梯裡，有一個人在9樓出去時，手機突然傳來緊報！在我意識到要按開門的時候，門就關了，按中間的層樓也都不停下來」。

她用網傳的避免危險方法阻止電梯急速下降，不過沒有什麼效果，楊筑晶透露當時自己想的是如果困在電梯裡，「我的母奶可以撐多久」，幸好最後都沒事，回到家地震的損失也只有一台音響倒下，算不幸中的大幸，照片中她溫柔地看著孩子，豐滿上圍格外吸引網友目光。

有人趁機解說生理知識「母奶是喝了會再製造，所以在電梯裏被逆子喝完，兩三小時內絕對還有奶還會再製造，所以在電梯裏困兩小時應該是沒問題的，搞不好困四小時還有奶」，也有人調侃：「奶量應該會多到可以也分些給你老公喝的啦！」