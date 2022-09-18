去年影展代言人邱志宇（左）和饒星星也回歸助陣。（海鵬提供）

「2022世界民族電影節」目前在北中南熱烈展開，承襲去年「蒙藏影展」，並將選片從蒙、藏影片放大到世界民族電影，總計全臺57場免費電影欣賞，影片數量及場次雙雙加碼，各地參與觀眾皆有顯著增加。曾勇奪北影百萬首獎的泰雅族導演陳潔瑤，昨天也在影展中舉行座談「只要我長大：用影像創作找回自己」，她手打著石膏、包裹紗布忍痛出席，原來是因為日前出了車禍導致膝蓋受傷、左手臂更是骨折，雖然醫生要她馬上住院治療，但敬業的她為信守承諾，仍堅持負傷出席和觀眾對談。

陳潔瑤昨分享了她3部電影《不一樣的月光》、《只要我長大》，以及將在11月11日上映的新片《哈勇家》拍攝趣事，堅持拍攝族人故事的導演陳潔瑤表示，原住民影人才華豐沛，但臺灣原住民題材的創作卻相當少見，讓她覺得孤軍奮戰，希望更多原住民影人加入創作。《只要我長大》、《哈勇家》2部電影男主角也到場助陣，陳宇和張祖鈞雙帥「護花」陪她一起出席，更在活動結束後，貼心地在導演陳潔瑤受傷手臂的紗布上簽名祝福，讓陳潔瑤開心說「有2位巨星加持，我一定很快就好」。

近年連奪金鐘獎主持人獎、總統教育獎的陳宇，笑稱會演出《只要我長大》完全是個「奇蹟」，住在宜蘭南澳的他，念小五時有天下課，看到有人在村裡試鏡便好奇前往，沒想到第2天媽媽就接到錄取電話，「從此就改變了我的『上半生』」，可愛措辭引發觀眾爆笑。張祖鈞也是導演陳潔瑤最新紀錄片的主角，被她「拔擢」擔綱演出《哈勇家》男主角，他謙虛表示「今天是來見習的」，而片中張祖鈞的爺爺，其實就是陳宇的親爺爺，2人「共用」一個爺爺，難怪感情親如兄弟，《哈勇家》中，張祖鈞跟隨家族，從一個男孩蛻變成「泰雅族勇士」，歷程溫暖感人。

另外，去年影展代言人邱志宇和饒星星也回歸助陣，出席欣賞開幕片《愛是一本書》與觀眾熱烈對談，也大推各國及各民族電影。有趣的是，2人片單卻截然不同，邱志宇偏愛親情電影，力薦描述猶太喪葬習俗的電影《兒子的完美告別》和嘗試化解世代恩怨的《交響狂人》；饒星星則喜歡開幕片《愛是一本書》，被邱志宇笑是「戀愛腦」，但其實該片與另一部她愛的《烏克蘭醫生》，都是描述大時代下的人民故事。「2022世界民族電影節」正於臺北華山電影館、臺中新光影城、高雄市電影館三地熱烈舉行至9月25日，免費索票資訊請持續鎖定電影節臉書。