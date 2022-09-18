今天下午2點44分台東池上發生規模6.8地震，全台有感，當時江啟臣在競選造勢場合表示是「盧秀燕的威力撼動地球」，民進黨台中市長參選人蔡其昌競總發言人周永鴻痛批「冷血至極」。江啟臣則誠摯道歉並表示當時並不知道地震規模與災情。

盧秀燕今天下午參加台中市議員參選人陳政顯和她的北區聯合競選總部成立大會，江啟臣也前往站台，江啟臣致詞時遇上地震，江啟臣說是「盧秀燕的威力撼動地球」引來批評。

周永鴻痛批盧秀燕與江啟臣冷血至極，為了選舉，竟然不顧大地震已陸續傳出災情，許多地方傷亡情形未明的情況下，講出「盧秀燕撼動地球」這種囂張跋扈的言論，國民黨與盧秀燕選舉選到連最基本的人性都沒有嗎？要求盧秀燕與江啟臣應該鄭重為這種冷血發言向社會道歉。

江啟臣回應，盧秀燕市長已於第一時間暫停所有行程，召開緊急應變會議。目前陸續有災情傳出，現階段應以救災為重，過多的政治攻防大可不必。

至於發言內容，江啟臣說，當時是競選造勢現場，並不清楚地震的規模與災情，為減緩民眾恐慌，用較為輕鬆的語氣表達，若發言造成誤解或不適，個人誠摯表達歉意。