強震襲台首位罹難者！花蓮玉里水泥工人遭集塵器壓死 19:332022/09/18 中時新聞網 高佩琦 、中時、 羅亦晽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 發生在花蓮縣玉里鎮樓房「小七」倒塌。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東關山昨（17日）晚間發生規模6.4地震後仍餘震不斷，今（18日）下午2時44分又發生規模6.8地震，花蓮玉里鎮酸柑一處水泥廠發生死亡意外，1名黃姓工人進行集塵器拆卸工作時，因地震劇烈晃動不慎遭壓致重傷，緊急送往花蓮慈濟醫院急救後仍不治身亡。 花蓮「六十石山」塌了！道路完全中斷 賞花遊客困山上 一夜45震！專家曝這件事很重要：可緊急逃難 強震襲台釀災！蔡英文急喊「保持警覺」 網一看全氣炸了 #花蓮玉里 #地震 #水泥工人 #強震 #送醫不治 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6.8強震襲台釀災！花蓮房屋倒塌 侯友宜1舉動超暖 18:042022/09/18 政治 2人獲救命危！花蓮玉里大樓倒塌仍有2母女受困 16:482022/09/18 社會 台東6.4強震！他怨手機警報沒響淪「邊緣人」 網曝原因 11:452022/09/18 生活 一夜連45震！震央台東、花蓮、高雄3地 早上又震了 08:132022/09/18 生活 拍戲中遇6.8級強震 林韋君嚇到愣住忘了逃 16:162022/09/18 娛樂 6.8強震原因出爐！20年來第7大 氣象局：73個前震 能量非常大 16:542022/09/18 生活 花蓮玉里大樓倒塌 4人受困已救出1人 14:582022/09/18 生活 比昨晚還搖！台東「6.8強震」超駭人 趙少康嚇到喊6字 16:342022/09/18 政治 台東6.4強震元凶找到了 餘震將持續1個月 09:222022/09/18 生活 6.8強震讓災情頻傳！三腳督的台北候選人全都「這樣做」 17:142022/09/18 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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