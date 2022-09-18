台東關山昨（17日）晚間發生規模6.4地震後仍餘震不斷，今（18日）下午2時44分又發生規模6.8地震，花蓮玉里鎮酸柑一處水泥廠發生死亡意外，1名黃姓工人進行集塵器拆卸工作時，因地震劇烈晃動不慎遭壓致重傷，緊急送往花蓮慈濟醫院急救後仍不治身亡。