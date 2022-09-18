台東池上18日下午發生芮氏規模6.8強震，全台有感，各地陸續傳出災情，基隆市中正區有電線不明原因起火，導致祥豐街及豐稔街一帶，共69戶停電。台電表示，主要是受地震影響，高壓跳線短路斷線，已於晚間6時許恢復供電。
中正區祥豐街下午不明原因有電線起火，民眾立即報請警消到場處理、實施交管。台電指出，經查因地震搖晃，造成正濱高幹9高壓跳線短路斷線，影響祥豐街及豐稔街69戶用電，經搶修已於傍晚恢復供電。
台東池上18日下午發生芮氏規模6.8強震，全台有感，各地陸續傳出災情，基隆市中正區有電線不明原因起火，導致祥豐街及豐稔街一帶，共69戶停電。台電表示，主要是受地震影響，高壓跳線短路斷線，已於晚間6時許恢復供電。
中正區祥豐街下午不明原因有電線起火，民眾立即報請警消到場處理、實施交管。台電指出，經查因地震搖晃，造成正濱高幹9高壓跳線短路斷線，影響祥豐街及豐稔街69戶用電，經搶修已於傍晚恢復供電。
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