台東池上18日下午發生芮氏規模6.8強震，全台有感，各地陸續傳出災情，基隆市中正區有電線不明原因起火，導致祥豐街及豐稔街一帶，共69戶停電。台電表示，主要是受地震影響，高壓跳線短路斷線，已於晚間6時許恢復供電。

中正區祥豐街下午不明原因有電線起火，民眾立即報請警消到場處理、實施交管。台電指出，經查因地震搖晃，造成正濱高幹9高壓跳線短路斷線，影響祥豐街及豐稔街69戶用電，經搶修已於傍晚恢復供電。

台東6.8地震 蔡英文：災防中心一級開設即時援救
餘震不斷傳災情 高雄5人受困電梯待救 部分地區停水停電
全台震不停 彰化縣長王惠美臉書問候 黃秀芳取消行程
#台東 #地震 #電線 #台電 #69