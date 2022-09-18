琉球籍漁船「金隆成18號」15日在關島北方海域作業時，因船長陳瑞益突因病猝逝、無船員會開船，導致整艘船成海上漂，海巡署獲報後18日派「巡護八號」並載洪姓替補船長前往救援，若海象正常，預計3至4天能會船。

琉球區漁會指出，陳瑞益有肝硬化病史，他在14日出現多次吐血情況，不料15日傍晚傳出他昏倒失去意識，因船上7名印尼籍漁工都不懂中文，直到家屬透過仲介聯繫後，才發現船長已無呼吸心跳，當下船上沒人會開船，船成海上漂狀態，家屬擔憂漁船會漂入關島海域、船上人員會有危險，趕緊向漁會請求協助。

經漁會與立委周春米從中協調後，海巡署18日中午12點派「巡護八號」從高雄港出發，並搭載洪姓代理船長前往救援，而因要航行到距離約1250海浬的關島北方海域，即使全程海象正常，至少也要3至4天才能會船，再加上漁船從海域返港的時間，預估全程需要走10天以上的水路。

據悉，漁業署為避免「金」漁船在等候救援期間發生危險，已先聯繫「連合發」漁船前往協助，2漁船已會合。