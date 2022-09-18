第10屆屏東體育文化嘉年華18日登場，以多元共融為主題，針對不同族群及年齡，規畫出全齡參與的5大活動。（謝佳潾攝）

第10屆「屏東體育文化嘉年華」18日登場，以多元共融為主題，針對不同族群及年齡，規畫出全齡參與的5大活動，除有極限挑戰運動外，還有無礙共融體驗等，並首度推出「喊出屏東號」創意隊呼比賽，2天活動吸引破千人參加。

屏縣府指出，今年體育文化嘉年華以多元共融、全民參與為主題，針對不同族群及年齡規畫活動，其中戶外體能探索體驗共分為5大主題，分別為極限挑戰王、玩出新體育、科技i運動、無礙共融體驗及體適能檢測，同時還蒐羅國內外新穎運動包含迷你冰壺、定向越野與北歐保齡球等體驗。

此外，今年還首度舉辦「喊出屏東號」創意隊呼比賽，共吸引近500人參賽，縣府說，參與民眾年齡橫跨5歲至80歲，他們以屏東為主題創意發想並編舞結合成創意隊呼，透過喊出口號的比賽，表現不同世代對屏東的熱愛。

屏東縣長潘孟安說，屏東從2012年舉辦「體育文化節」以來，至今已邁入第10個年頭，今年特別把活動更名為「屏東體育文化嘉年華」，就是因為將活動內容規畫得更多元與共融，盼帶給各年齡層不同的體感運動。

潘孟安強調，希望透過科技與運動的結合，為民眾帶來不一樣的體能訓練，也盼將體育結合在地特色文化，打造成屏東縣的常態性活動，展現屏東獨有的體育特色，帶動縣內運動風氣、讓運動走入生活，將屏東打造成一座喜歡運動的健康城市。

立委周春米也到場參與活動，她說，屏東全縣現在都建有共融公園，讓不同年齡層、族群的朋友都能一起參與運動，放鬆休閒，現階段她也幫屏東全縣許多學校爭取操場、風雨球場，期盼透過改善運動環境讓全民都可以一起動起來。

縣府表示，現場活動除有各局處擺攤宣傳外，還結合屏東大學巡迴運動指導團隊搭配銀髮族健身俱樂部的肌力及肌耐力體能訓練，為期2天的體驗活動，不僅寓教於樂且全程免費，讓許多民眾早就摩拳擦掌躍躍欲試，已近3000人次報名參與。