台東今日發生規模6.8地震，各地災情頻傳。有網友表示自己就住在此次地震的震央池上鄉，剛好在家裡錄下長達1分鐘的地震影片，畫面曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文分享畫面，可見地震一來，原PO家中物品的倒地聲響就源源不絕，原PO也忍不住尖叫、連飆髒話排泄恐懼的心情；待地震結束後，原PO家中的大理石桌直接摔成兩半，安全帽、筷子、洗衣精等雜物更是全都橫躺在地上。

原PO表示，他剛好就住在震央，地震發生時又恰好在錄影，因此意外的把家中物品左歪右倒的驚險畫面記錄下來。

對此，許多網友紛紛回應，「天呀！希望不要再發生了！」、「人沒事就好」、「大理石很貴」、「幸好你平安，真的好恐佈」、「就說平常東西要放好」、「抱歉…但是所有地震影片這最好笑…」、「這半個月先把高處的東西往下移！」、「震央的地震是上下跳動，這樣算不幸中的大幸，時間不長，要是晃超過3分鐘，災情就不是這樣而已」、「被轟炸過的現場」、「乾，這世界末日了吧」。