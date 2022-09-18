從昨（17）日晚間以來全台強震一波波，台東發生有感地震，最大震度6，今（18）日下午再度發生規模6.8地震，全台有感；住宅是否可以抵抗頻繁的大地震，保障住戶的居住安全，再度引起高度關注。台北市規劃設計結構壽險可長達千年的「陶朱隱園」，今天也自動啟動隔震系統，結構體耐震等級等同核能發電廠，結構壽命可長達千年，強震也不怕。

中工今天傍晚表示，台灣處於地震帶，鋼結構建築採用的鋼材有一定彈性限度，樑柱往往會因頻繁地震而產生塑性。「陶朱隱園」的結構體，不會像傳統結構體在罕見大地震下桿件進入塑性，因為結構體是以高於2,500年的地震迴歸期下，全部桿件保持彈性來規劃。使用的美國EPS隔震墊是利用單擺摩擦原理，隔離抵消地震能量，減少建築物晃動，創造出傳統建築無法比擬的隔震等級，通過台灣大學地震研究中心結構外審審查。

中工表示，為降低輸入至主結構之地震能量，「陶朱隱園」在主結構基礎面上方，設計有隔震系統，地震規模達四級以上，即自動啟動。

另外主結構與擋土外牆間，留設1米寬的隔震縫，除確保地震發生時結構體有足夠的移動空間，不會直接撞擊擋土外牆，而損壞到主結構，也可使地下室有自然的採光和通風。這已超越內政部建築耐震規範最大考量耐震要求，結構體耐震等級與核能發電廠耐震等級相同。

中工表示，「陶朱隱園」經由嚴謹的耐震標章監造，再搭配專業的物業管理和維護，結構壽命可傳世千年，抵一般豪宅需要打掉重建十次以上所產生的大量碳排放和碳足跡。耗時超過三年打造生態庭園，有城市中罕見的9米高自然大瀑布營造出對身心靈有益的芬多精，更可在酷熱時節消暑降溫。

據實地測試，在炎夏的七八月，水瀑區的木棧道觀景台溫度比同時段戶外溫度低8~9度，無疑是住戶午後及晚間納涼、避暑及散步的好選擇。