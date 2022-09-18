台東縣發生芮氏規模6.8地震，全台各地陸續傳出災情。蔡英文總統今晚8點將偕同行政院長蘇貞昌，視察0918地震中央災害應變中心，除了解最新狀況，也將要求相關單位全力救災。

蔡英文稍早已透過臉書表示，目前各地都陸續有災情回報，包括花蓮玉里有房屋倒塌，台鐵東里站月台雨棚掉落，撞擊420班次火車，部分橋梁斷裂等情況，也有部分區域的水電供應受到地震影響。相關救災工作，都在全力進行當中。中央災防中心已經一級開設，針對各地陸續傳來的災情，政府相關機關都正在掌握最新的狀況，並且做最即時的救援。

由於各地災情不斷傳出，蔡英文總統今晚8點將與蘇貞昌視察災害應變中心，副總統賴清德在臉書表示，後續還會有餘震的可能性，呼籲大家保持警覺，準備及檢查家中防災用品，並隨時注意政府機關所發布的正確訊息。

花蓮人的駐美代表蕭美琴也隔海表達關切，她說，花蓮玉里大地震，網路上相關災情照片讓人心驚！熟悉的街景瞬間扭曲，還有學校跟赤柯山的災害。「願大家都平安，天佑玉里！」