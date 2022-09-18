台灣昨（17日）晚間9點41分左右發生規模6.4地震，堪稱今年以來第二大，各地感受強烈搖晃。此後陸續發生餘震，尤其今天（18日）下午2點44分又搖到規模6.8，東部傳出嚴重災情，引起外媒爭相報導。目前日文版推特類似「台湾の地震」、「台湾加油」、「台湾大丈夫」等字躍上熱搜，強烈感受日本民眾對台灣的關心。

目前日文版推特類似「台湾の地震」、「台湾加油」、「台湾大丈夫」等字躍上熱搜，強烈感受日本民眾對台灣的關心。(圖/截自推特)

台灣連兩天經歷地牛翻身引來路透社、《日本時報》(The Japan Times)等各大外媒報導，我國氣象局報告指出，「極淺層地震」震央位於關山一帶，目前東部居民陷入恐懼之中，嚇到不敢入睡，加上數十次餘震接連發生，傳出嚴重災情。

除了美國海嘯預警系統及日本氣象廳隨後發布海嘯警報，值得注意的是，推特上清一色都是「#台灣的地震」、「#日台加油」、「#台灣加油」、「#地震沒事嗎」等標籤，日本網友發文紛紛替台灣喊聲加油，感人說道「就算我一個人的力量微薄，如果有任何可以幫忙的我都想做，希望每個人都安全」、「是時候報恩了!」、「拜託政府快表達對台灣的支持，盡快派救難隊前往，不要忘了311事件!」