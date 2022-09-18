捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯率訪問團一行14人應我國政府邀請，於18日傍晚抵台，將在18日至23日訪台一週，這也是自捷克參議長韋德齊2020年8月率團訪台後，捷克再度籌組國會、行政部門聯合訪團來訪。（陳麒全攝）

捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯率訪問團一行14人應我國政府邀請，於18日傍晚抵台，將在18日至23日訪台一週，這也是自捷克參議長韋德齊2020年8月率團訪台後，捷克再度籌組國會、行政部門聯合訪團來訪。（陳麒全攝）

捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯率訪問團一行14人應我國政府邀請，於18日傍晚抵台，將在18日至23日訪台一週，這也是自捷克參議長韋德齊2020年8月率團訪台後，捷克再度籌組國會、行政部門聯合訪團來訪。（陳麒全攝）

捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯率訪問團一行14人應我國政府邀請，於18日傍晚抵台，將在18日至23日訪台一週，這也是自捷克參議長韋德齊2020年8月率團訪台後，捷克再度籌組國會、行政部門聯合訪團來訪。（陳麒全攝）

捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯率訪問團一行14人應我國政府邀請，於18日傍晚抵台，將在18日至23日訪台一週，訪問團成員包括捷克教育部次長維多娃、科技部次長哈利科娃，以及捷克國家博物館館長盧卡其等官員及學者，這也是自捷克參議長韋德齊2020年8月率團訪台後，捷克再度籌組國會、行政部門聯合訪團來訪。

捷克參議院訪問團搭乘TK24班機，於18日傍晚18許抵達桃園國際機場，外交部次長俞大㵢到場接機表達誠摯歡迎。

德拉霍斯啟程出訪前在臉書發文表示，即將啟程訪台，期待不僅與台灣高層官員會面，也希望在教育、文化、網路安全、流行病學和智慧晶片研發等領域進一步合作，並進行具體談判。同時此行展現捷克對台灣的友好情誼與深化雙邊各項領域交流意願。

外交部表示，德拉霍斯此行將晉見總統蔡英文及行政院長蘇貞昌、拜會立法院長游錫堃及相關部會首長，並接受外交部長吳釗燮款宴；訪賓另將就半導體科技、教育及文化等領域與我方簽訂合作備忘錄及意向書，盼深化理念相近國家在關鍵產業技術、人才培育、文化交流等領域合作。