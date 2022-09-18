波音KC-46A飛馬式(Pegasus)空中加油機在最近完成了第一次加油任務，這對美國空軍來說總算是鬆了一口氣，這款耗資無數，開發與部署過程時常出現各種軟硬體問題的的新一代空中加油機，總算可以實際運用了。

防衛新聞(Defense News)報導，第1架KC-46是4年前交付給美國空軍，並舉行了成軍典禮，但是這並不意味KC-46就能夠成有效部署，還是在尋找問題與解除問題的來回擺蕩。

終於，第一次實際戰備行動是在8月29日，4架KC-46派往卡達烏代德空軍基地(Al Udeid Air Base)數個星期，為F-15E打擊鷹戰鬥機(Strikeeagle)機隊進行空中加油，圓滿的完成任務。

麥康奈爾空軍基地(McConnell AFB)的第22空中加油聯隊表示，「我們出動了4架KC-46，其中有3架 KC-46A 專注於完成空中加油任務，至於第4架，是萬一出現故障時的候補。」

該新聞稿稱，美國空中機動司令部(Air Mobility Command)正檢視這場任務，以了解KC-46加油機在極端沙漠氣候中的表現。未來也將利用相似的方案，來瞭解KC-46的任務成功率。

KC-46之所以部署困難，是因為應用了許多最新技術，而這些新技術尚需磨合過過去的加油機是加油員透過以觀景窗來判斷加油臂與飛機的位置，而KC-46則採用數位即時攝影與感測器合成的「遠程視覺系統」，但是這套系統的立體景深不夠，失敗率頗高。波音公司表示，他們基於過去飛行員回報的問題，正在修改該系統，更新後的版本，可以更清晰地顯示即時畫面，減少失敗率。

其他包括導航軟體、排水管結冰和管線內碎片、貨物限制裝置故障，和緊急出口門飾板故障的問題也都在獲得解決。

參與演習的美國空軍第 379 空軍遠征聯隊指揮官尼爾森準將(Jeffrey Nelson)表示：「親眼目睹它的行動，確實令人印象深刻，機載視覺系統為機組人員提供了對周圍區域的動態感知，加油臂操作員使用遠程視覺系統，完成空中加油同樣令人印象深刻。」

美國空軍將用KC-46汰換KC-135、KC-10兩種加油機，預計總產量為179 架。日本與以色列已是海外用戶。