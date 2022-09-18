本月初在上海街頭排隊做核酸檢測的美國駐華大使伯恩斯表示，中國政府企圖阻止賓客出席使館上周四（15日）舉行的獨立日（Independence Day）、相當於美國國慶日的慶祝活動。中國官方暫未回應伯恩斯的指控。

On Thursday, Embassy Beijing celebrated 🇺🇸 COVID-delayed Independence Day. The PRC attempted to harass and dissuade some invited guests from attending. We support 🇺🇸-🇨🇳people-to-people exchange & engagement. The PRC should as well. — Ambassador Nicholas Burns (@USAmbChina) September 17, 2022

伯恩斯上周五（16日）在推上發文指出，美國駐北京大使館於15日舉辦因疫情而多次延期的美國獨立日慶祝活動，但是中國政府企圖騷擾、勸阻一些受邀賓客出席。伯恩斯表示，華府支持美中人交交流和接觸，認為中國政府也應如此。

伯恩斯在推特中未披露中共阻撓美國大使館進行慶祝活動的細節，也未說明美國大使館邀請賓客的身份。

At our delayed (by COVID) Independence Day event, I said: Americans have a deep, abiding faith in human freedom. We believe all people have individual rights no government can take away. Freedom of Religion, Speech, Press, Assembly. https://t.co/njpRdL2Qj8 pic.twitter.com/u4ir3fBm08 — Ambassador Nicholas Burns (@USAmbChina) September 16, 2022

7月4日獨立日是為紀念美國在1776年7月4日在大陸會議中宣布脫離大英帝國而獨立，當天也被稱為美國國慶日。

美國駐中國大使伯恩斯去年中被提名為駐華大使，年底獲參議員通過任命，並在今年春上任。由於受疫情限制，他一直至到最近才有比較多的活動，尤其上個月搭乘高鐵到大陸偏遠地區了解民情，對大陸高鐵 建設普及程度表示驚訝。9月初又在抵達上海準備進行訪問前，在上海夜間街頭與大陸民眾一起排隊做核酸檢測，還把照片與個人感受發到推特與大陸微博上，引起網上熱議。