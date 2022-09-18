強震傳災 宏碁拋磚引玉捐200萬助救災 19:532022/09/18 工商 翁毓嵐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 過去12小時裡，東部發生最高達芮氏規模6.8級的多起地震，餘震不斷的同時，也陸續發生大小災情或相關意外。品牌廠宏碁（2353）除表達遺憾與關懷，也拋磚引玉、宣布先捐出新台幣200萬元協助救災，並將於相關單位成立捐款帳戶後、即時匯入。 宏碁關懷衝第一 捐兩百萬助東部救災 夢時代伸縮縫昨遇強震龜裂 今地震又傳刺耳怪聲民眾怕爆 台東6.8強震全台有感 高捷再度停駛 #宏碁 #拋磚引玉 #強震 #傳災 #萬助 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台逾1.8萬戶摸黑！經搶修尚有8767戶停電 台電成立地震應變小組 16:552022/09/18 財經 台東強震傳災情 陳時中宣布取消行程 16:212022/09/18 政治 一夜45震！專家曝這件事很重要：可緊急逃難 08:082022/09/18 生活 台東強震 彰化縣特搜整備救援 20:372022/09/18 社會 依依遇強震超強神反應「拉納豆躲桌下」 3秒後吊燈砸落 17:442022/09/18 娛樂 一夜連45震！震央台東、花蓮、高雄3地 早上又震了 08:132022/09/18 生活 花蓮東里月台雨棚崩坍害火車傾斜 20旅客陸續撤離 16:402022/09/18 生活 遭指淪為選舉打手鬥政敵 農委會：這樣的指控相當不妥 13:312022/09/18 生活 強震襲台首位罹難者！花蓮玉里水泥工人遭集塵器壓死 19:332022/09/18 社會 拍戲中遇6.8級強震 林韋君嚇到愣住忘了逃 16:162022/09/18 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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