過去12小時裡，東部發生最高達芮氏規模6.8級的多起地震，餘震不斷的同時，也陸續發生大小災情或相關意外。品牌廠宏碁（2353）除表達遺憾與關懷，也拋磚引玉、宣布先捐出新台幣200萬元協助救災，並將於相關單位成立捐款帳戶後、即時匯入。