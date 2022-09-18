地震來襲，孫子緊抱阿嬤頻安慰「別怕」，超孝順舉動感動網友。（翻攝自臉書爆料公社）

很棒的家人！原PO分享家中1段影片，影片發生時間於昨(17)日晚間9時41分，發生在台東縣關山鎮芮氏規模6.4地震，當時地震警報響起時，坐在客廳的阿嬤有些驚慌失措，然而，一旁走出原PO的弟弟感覺到地震來臨時，直接跑去抱住阿嬤，並且安慰阿嬤不斷喊著「別怕、別怕」，直到地震結束，原PO弟弟才放開阿嬤，收拾倒落的物品。

一名正妹在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段49秒影片，其影片發生時間為昨(17)日晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震，影片中是在某民宅客廳內坐著1位阿嬤，而有1名孫子聽到地震警報喊著「地震喔」便走到客廳，當地震開始發生時，阿嬤緊張的扶著沙發椅的握把，該孫子看見阿嬤露出緊張表情與動作，便趕緊向前抱住阿嬤，並安慰喊著「別怕、別怕」，直到地震結束後，才放開阿嬤，並且把倒落物品撿起；對此，原PO也在貼文寫下「昨天地震，弟弟直接去保護阿嬤，看完影片姐姐直接爆哭」。

地震來襲，孫子緊抱阿嬤頻安慰「別怕」，超孝順舉動感動網友。（翻攝自臉書爆料公社）

影片一出，網友紛紛留言表示「阿嬤沒白養孫子了」、「好棒的男生」、「超感動」、「很棒的家人」、「孝順好男人」、「這孩子很棒」、「天啊好感人」、「給弟弟一個大大，當時阿嬤一定很害怕、還好有弟弟」、「看完真的會眼眶紅」、「這男人簡直不要太man」。