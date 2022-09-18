阿部寬在劇中飾演女友突然人間蒸發的推理小說家「M」。（Disney＋提供）

日本影帝阿部寬主演Disney＋懸疑日劇《因為我們忘記一切》已在14日上線，劇中他飾演的推理小說家「M」，因交往5年的女朋友「F」在一場爭執後人間蒸發，便踏上一段尋找戀人的旅程，阿部寬日前與飾演酒吧老闆娘的恰拉（Chara）、飾演酒吧廚師的宮藤官九郎、導演岨手由貴子出席線上記者會，他笑說：「因為我本身的生活就偏單調，所以在劇中也飾演一位生活較平淡，對何事情都不敢興趣的推理小說作家。」

阿部寬在劇中常到酒吧沉思找靈感，他表示「當我遇到瓶頸時，我以前也常常會去酒吧。但最近我不太去，比較會去墓園」，因為公司旁邊恰巧有個青山靈園，「當我需要背劇本時，我就會去那邊，是個美麗的地方，不過我會留在車上，常常這樣做」，還補充「當然是白天才去」，恰拉聽到後也說「青山靈園聽起來不錯，它附近有很多植物」，但身為創作歌手的她，從未在墓園寫過歌，並說因為最近充滿能量跟靈感，「比較沒有這方面的問題，但是我還確實滿喜歡在我家廚房工作的」，宮藤官九郎則覺得「我在任何地方都能集中精神，就算周圍很吵也可以」，但容易因為電腦而分心，「總會忍不住狂看YouTube」。

由於劇名是《因為我們忘記一切》，現在58歲的阿部寬笑言自己確實也變得健忘，「拍攝前看了原作，裡面有許多日常生活的細節，拍攝時我卻怎麼都想不起來，感到非常驚訝」，恰拉則感性表示自己不怕忘記任何事情，「我們難免會有不小心遺忘的事，正也是我們有好好活著的證據，而我充分的利用了這個功能」，宮藤官九郎則說自己很容易臉盲，笑曝「我不太認臉，也記不太清楚我是甚麼時候認識這個人的。我遇過一個人，為了讓我認出他，他還把口罩拿下來，但是我還是不記得，然後他說我們見過，也說了甚麼時候遇見彼此，我還是記不得他是誰了」。

而首度和Disney＋合作，阿部寬也大讚「他們連對小細節的要求都非常高，場景布置也非常的精巧細緻，我很高興能參與其中」，並舉例劇中的重要場景燈塔酒吧，「通常這樣的場景布置會有一個不能打開、關上的櫥櫃或圍欄，但是這個酒吧非常注重細節，它是可以打開或關上的，就跟真的酒吧一樣，燈光也是，就像一部真正的電影，道具都非常精緻，令我印象非常深刻」。導演岨手由貴子也補充「即使是鏡頭沒有拍到的地方，也會做得像真實場景，任何拍攝角度拍出來都是非常漂亮的」。

這次在劇中扮演一個情人缺席的愛情故事主角，阿部寬說「這正是這部作品很重要也很精彩的元素，為什麼這個人就這樣消失了？但也因此我才能夠真的發現我對她的熱情和喜愛， 是件非常特別的事」，最後他也表示，劇中討論很多日常生活中的樣貌，「我們雖然不需要無時無刻都大聲說出自己的想法，但我想大家應該有90％的時間都無法好好地表達自己感受，也因此失去了認識彼此的機會，這部作品很寫實地展示了人們的真實樣貌」，希望大家會喜歡。