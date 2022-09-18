樂天桃猿「土虱」曾仁和18日在桃園主場先發面對統一獅，主投6局只被敲3支安打、失1分，率隊以3比1拿下4連勝，持續穩居下半季龍頭位置，繳出優質先發的曾仁和拿下本季第5勝。

曾仁和此役用85球投6局，投出4次三振、1保送，被敲3支安打，唯一失分就是被林子豪敲出陽春炮，接下來陳冠宇、陳禹勳、豪勁各投1局，讓獅隊打者9上9下，沒有任何反攻機會。

投手有好表現，打線也有所發揮，3局下2出局、一壘有人，陳晨威安打、楊晉豪獲得保送形成滿壘，廖健富敲出帶有2分打點的一壘安打，助隊先馳得點。

5局下桃猿再靠陳晨威三壘安打再下一城，反觀獅隊打線受到桃猿投手群壓制，全場僅敲出3支安打，只靠林子豪陽春炮打破「鴨蛋」，必免遭完封。

上半季封王、率先搶下季後賽門票的桃猿，來到下半季團隊狀況持續火燙，下半季24勝2和10敗，勝率衝上7成06，繼續朝包辦上、下半季及衝擊總冠軍目標邁進。