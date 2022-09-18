王思佳主持的TVBS數位節目《玩美研究室》，首度跟迪士尼合作走到戶外，17日在時代百貨前進行「做自己的公主街頭秀」，由王思佳領軍扮公主從黑幕中現身，令粉絲興奮地說：「沒想到在台灣能看到真人版的公主。」

王思佳ㄧ席粉紅色的澎裙出場，她認為很多人對「公主」這兩個字會有誤解，或聯想到「公主病」，但王思佳覺得其實每個女孩的心中都有一顆公主心，這是一個很純真、無憂無慮的心，所以每次踏進迪士尼都會有無憂無慮的感覺。

王思佳從小就有「公主夢」，很愛穿著澎澎裙，「我在家就是公主，我妹是僕人，弟弟是侍衛，我媽就是母后，她都會吼我『王思佳你又在幹嘛了』！」現在王思佳買了很多公主系列玩偶要女兒認識，女兒把娃娃拿起來親的瞬間令她融化 。

關穎久未跟粉絲見面，力挺好閨蜜王思佳盛裝出席，打扮成阿拉丁裡的「茉莉公主」。她說ㄧ收到王思佳的邀約，馬上訂禮服，王思佳說：「關姐姐根本是茉莉公主真人版，沒人比她更適合，我必須用下半生來回饋她。」關穎從小就是迪士尼的鐵粉，家裡的蒐藏媲美迪士尼商店。