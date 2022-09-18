百萬網紅「安希」（本名：莊惠如）身材嬌小只有153公分，卻擁有傲人F級上圍，求學時期就擔任業餘模特兒，畢業後曾擔任過一段時間的會計師，之後決定以模特兒為正職工作，時常會在社群平台分享辣照，她近日曬出一張比基尼照，透露被看光，性感畫面讓許多粉絲大飽眼福。

安希近日在Instagram發文分享到宜蘭出遊的點滴，她開心PO文：「泳裝跟房間都很厲害～對吧，這次住3樓樓下都看光光..不能光溜溜可惡，下次來住五樓」，只見她穿著比基尼半跪在床上，動作性感撩人，身上的咖啡色比基尼露出大片肌膚，南北半球都大面積露出，只有中間一條布遮住重點部位，豐滿雙峰一覽無遺，火辣程度破表。

而她也曬出房間的影片，房間設計有大片落地窗可以看見外面的海景和道路，不過浴室的落地窗卻沒有窗簾，旁邊就是浴缸跟馬桶，讓人不免好奇上廁所或洗澡該怎麼辦，許多網友紛紛留言：「只有你能駕馭的泳裝」、「真的可惡不然就是完美呈現了」、「太美了」、「好性感」、「這景太美了，泳裝也好屌」、「在美都打風景都抓不住我第一眼先看見的安希」、「這件好猛喔」、「赤道都快看到了」。

安希透露自己做過的整型項目。（影片來源／陽哥Younger）

安希靠著寫真業配等收入一個月進帳不少，她曾透露自己的收入比20個上班族還要多，為了保持漂亮外在，她也花費不少收入在整型上，除了抽脂還會紋乳暈，安希說：「那時候就愛漂亮，想要乳暈也是粉紅色的。」