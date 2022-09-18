「3X3.EXE PREMIER」年終決賽18日在日本東京登場，台灣ABSOLUTE3X3聯盟派出男、女子組共6支球隊參賽，兩隊順利晉級，女子組新北中華電信殺進冠軍戰、男子組台中夢想家青年隊則挺進8強。

ABSOLUTE3X3聯盟闊別兩年再度派隊參加在日本舉辦的3X3.EXE PREMIER年終賽，由女子組台北中華電信、新北中華電信；男子組台中夢想家青年隊、台中建國塑膠、高雄台塑公司及高雄躍陽國際共6隊前進日本。

今天年終賽首日賽事在東京大森Omori BellPort舉行，上午率先進行的女子組賽事，台北中華電信在徐詩涵拿下10分的帶領下，以21比11擊敗紐西蘭Phoenix率先開胡，但四強戰不敵日本G.Flow隊止步。

至於新北中華電信則是先以大比分差擊退泰國TOA Rising Star，四強戰再以21比15力退地主隊Tokyo BB，殺進冠軍戰，明天晚間7點10分與日本G.Flow隊爭后。

男子組4隊中，由陣容組成最年輕的台中夢想家青年隊成功突圍，首戰面對泰國Shoot It Dragons以21比18拚出逆轉勝，接著對上同樣來自泰國的Hi-Tech上演激戰，雙方比數一路緊咬，正規賽10分鐘打完戰成19比19平手進入延長加賽，延長賽靠王正文強勢接入上籃連拿兩分，一舉搶下8強門票。

台中夢想家成為年終賽男子組8強唯一的台灣代表，明天下午4點50分迎戰地主球隊Tryhoop Okayama，繼續爭取佳績。另三隊高雄台塑公司、台中建國塑膠及高雄躍陽國際都在首戰落敗。

3X3.EXE PREMIER年終賽19日第2天賽事預計將移師到鄰近東京鐵塔的知名地標增上寺舉行，若天候狀況不佳則維持於原場地Omori BellPort。