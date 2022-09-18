電腦品牌大廠宏碁表示，昨（17）日晚間至今（18）日下午在東部發生多起地震，最高達芮氏規模6.8，其間餘震不斷，發生多起地震相關意外。宏碁公司表達遺憾與關懷，將拋磚引玉先捐出新台幣兩百萬元協助救災，於相關單位成立捐款帳戶後即時匯入。