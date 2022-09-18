宏碁關懷衝第一 捐兩百萬助東部救災 20:282022/09/18 中時 陳柔蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宏碁關懷衝第一 捐兩百萬助東部救災(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電腦品牌大廠宏碁表示，昨（17）日晚間至今（18）日下午在東部發生多起地震，最高達芮氏規模6.8，其間餘震不斷，發生多起地震相關意外。宏碁公司表達遺憾與關懷，將拋磚引玉先捐出新台幣兩百萬元協助救災，於相關單位成立捐款帳戶後即時匯入。 強震傳災 宏碁拋磚引玉捐200萬助救災 全台連兩震！民眾搖到頭暈 北捷全線再度實施慢速行駛 發生運動傷害 記住POLICE照護口訣 #宏碁 #關懷 #東部 #發生 #多起 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盧秀燕停止選務行程 緊急會議指派特搜大隊出發花蓮 17:122022/09/18 政治 台東強震 勾起台南民眾維冠大樓倒塌記憶 17:152022/09/18 社會 高雄地震有感！夢時代天花板掉落、牆壁龜裂 幸無人傷亡 23:082022/09/17 生活 屏東情侶投宿女陳屍旅館 男逃東部警追緝 04:102022/09/18 社會新聞 遭指淪為選舉打手鬥政敵 農委會：這樣的指控相當不妥 13:312022/09/18 生活 屏東旅館傳凶殺案 女遭男友勒斃陳屍房間 兇嫌搭車逃東部 17:412022/09/17 社會 台灣地震不斷 台積電、聯電營運影響有限 18:292022/09/18 財經 花蓮「金針花勝地」赤科山坍方 400遊客受困停電斷訊 16:452022/09/18 生活 全台震不停上萬日人幫集氣 「台灣大丈夫」登網熱搜 19:502022/09/18 國際 餘震不斷 基隆男路邊滑手機抬頭驚見「汽車狂晃」嚇壞 15:252022/09/18 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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