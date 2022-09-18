香港天王劉德華臉蛋俊美、人品優異，是演藝圈少見的零負評男神，近日他到哈爾濱拍攝新作《莫斯科行動》（Operation Moscow），被路人圍觀拍攝，鏡頭裡的劉德華身高竟只有目測140cm，逗樂不少網友。

《莫斯科行動》今年8月舉辦開鏡儀式，劉德華雖礙於正在香港趕拍《潛行》未能出席，但劇組正式開拍後，他火速趕到大陸會合，近日一行人來到哈爾濱取景，有民眾在街上驚喜地巧遇劉德華，瞬間化作迷弟、迷妹捕捉大明星的光采，並PO網分享。

從網友釋出的影像中，劉德華當天剪著清爽的黑色短髮，身穿咖啡色皮夾克，搭配牛仔褲和黑色皮鞋，身旁有許多保安、工作人員圍繞，而劉德華看到有民眾在拍他時，不但沒露出不耐煩的表情，還親切地跟大家揮手示意，完全沒有巨星的架子。

劉德華親切的跟大家打招呼。（圖／小紅書）

搞笑的是，當天有民眾把劉德華拍成五五身，看起來就像目測140cm的哈比人，明顯比身旁的保安嬌小，讓網友笑到不行，紛紛留言：「這角度太矮了，攝影師扣工資」、「成功拍出了1米4的感覺」、「是故意的吧」、「網友偷拍的技術真是絕了。」