台東縣池上鄉今天下午2時44分發生發生芮氏規模6.8的大地震，花蓮玉里一家7-11便利超商的3層樓房倒塌。台南市長黃偉哲表示，指示台南市警義消特搜隊前往支援救災。但因受困人員已救出，台南市的特搜隊人員便先返隊部待命。黃偉哲也在臉書表示，台南無大型災情，有部分零星區域停水，目前自來水公司已派員進行搶修中。

黃偉哲18日在臉書貼文表示，已令台南市特搜隊馳援花東。台南特搜隊已經出發，前往富里分隊集結。共出動特搜隊26人（含義消特搜8人）2隻搜救犬，必要搜救裝備、車輛，前往花蓮協助救災。

黃偉哲接著表示，台東池上發生規模6.8有感地震，台南最大震度4級，經各區公所回報，尚無大型災情，有部份零星區域停水，目前自來水公司已派員進行搶修中。

以下為台南的停水狀況：

16：00更新

1. 關廟區的花園里中正路652巷16號舊瓦厝倒塌，此處無人居住。

15:15更新

一、 自來水停水問題

1. 南區：文華里永華路停水。

2. 中西區：藥王里停水。

3. 東區：裕聖里、小東里、文聖里、崇成里、仁和里、自強里停水。

4. 安平區：天妃里、平安里部分區域停水。

5. 安定區：港口357-8 自來水漏水。

6. 佳里區：鎮山里佳東路298號前水管破裂。

7. 北區：長北街58巷7號停水。

8. 善化區：台19甲線跟西拉雅大道交接口往善化方向，約100公尺，安全島上自來水管破裂。

9. 安南區：長和路四段跟鎮安路，交岔路口往北安路方向，路中有路面漏水。

10. 關廟區：明德街15巷，居民都無水可用。

二、 其他災情

1. 歸仁區：七甲里七甲五街98之2號水塔倒塌。

2. 東區衛國里，高壓電桿編號：崇誨高幹6右2，高壓電桶上方變壓器，因地震而折斷。

3. 安平區：平通里平通路580巷大樓外牆受損。

4. 關廟區：花園里中正路652巷16號舊瓦厝倒塌，此處無人居住。

5. 歸仁區：九路一號，電梯受困案件處理完畢，救出一人，無不適。

黃偉哲指出，請市民朋友保持警覺、留意安全，如有交通號誌故障，請撥1999。若有受困情形，請撥119。市府透過災防通報，隨時掌握各區訊息，並及時解決，祈求一切平安。