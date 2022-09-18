今(18)日14時44分於臺東池上鄉發生芮氏規模6.8強震，震央位於臺東縣政府北方42.7公里處，震源深度7.0公里，新北市最大震度為五分山4級，其餘地區為3級。地震發生後，新北市災害應變中心隨即開設運作，並於14時48分通知消防局各分隊至轄內進行災情查報，同步通知各區公所掌握轄內災情狀況。市長侯友宜立刻緊急取消後續所有行程，返回新北市政府災害應變中心坐鎮，掌握新北各地狀況，期間共受理6件民眾受困電梯案件，受困民眾在消防人員協助下均已脫困。

新北消防局特搜所屬分隊警義消共計76名及搜救2犬，另外還包括外部專家-新北市土木技師1名、醫師5名、護理師1名、獸醫師2名及EMT 1名前往災區。。(新北市消防局提供)

侯友宜立即責請消防局長黃德清調派新北市特搜隊人員馳援花蓮玉里民宅倒塌受困案，第1梯次已經於15時20分出發前往支援，共計出動警消13名，特搜義消10名共23名，後勤車及71器材車共2輛。第二梯次於17時集結完成後出發，包含特搜所屬分隊警義消共計76名及搜救2犬，另外還包括外部專家-新北市土木技師1名、醫師5名、護理師1名、獸醫師2名及EMT 1名前往災區。

侯友宜市長得知花蓮發生強震，立即要求新北消防局派出特搜隊出發前往救援。(新北市消防局提供)

特搜所屬分隊警義消共計76名及搜救2犬，另外還包括外部專家-新北市土木技師1名、醫師5名、護理師1名、獸醫師2名及EMT 1名前往災區。

新北市快搜部隊於去(110)年通過消防署認證之重型救援隊，在過去地震震災搜救經驗已有相當的規模及計畫，相信能為花蓮縣提供最即時的救援與協助。

侯友宜亦同時致電花蓮縣長徐榛蔚關心花蓮災情，通話過程中向徐榛蔚表示，新北市已於15時20分派遣特搜隊第一梯次前往花蓮，侯友宜也說，新北市與花蓮縣並肩作戰，全力以赴協助花蓮縣民度過難關，同時呼籲市民，主震後須留意餘震並檢視建築物結構，及隨時注意氣象局最新地震資訊，市民若需相關協助，請撥打119、110及1999尋求協助，新北市政府關心你。