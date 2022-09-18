20：44台東池上規模4.2地震 最大震度花東4級（氣象局）
20：44台東池上規模4.2地震 最大震度花東4級（氣象局）

中央氣象局地震報告指出，今（18）日20：44發生芮氏規模4.2地震，震央在台東縣政府北方41.6公里，位於台東池上，地震深度5.0公里。各地最大震度花蓮、台東4級，南投2級，高雄、彰化1級。

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