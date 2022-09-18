20：44台東池上規模4.2地震 最大震度花東4級 20:492022/09/18 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 20:44發生有感地震。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 20：44台東池上規模4.2地震 最大震度花東4級（氣象局） 中央氣象局地震報告指出，今（18）日20：44發生芮氏規模4.2地震，震央在台東縣政府北方41.6公里，位於台東池上，地震深度5.0公里。各地最大震度花蓮、台東4級，南投2級，高雄、彰化1級。 17：39餘震又來！花蓮富里規模5.8地震 全台有感跟著晃 6.8強震原因出爐！20年來第7大 氣象局：73個前震 能量非常大 池上鄉地震規模3.9 最大震度台東縣3級 #地震 #南部 #震度 #初判 #規模6 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6.4強震鹿野納骨塔重災 4成骨灰罈摔碎 骨灰灑滿地 10:492022/09/18 生活 規模5.9餘震 氣象局：有助能量加速釋放 14:302022/09/18 生活 基隆電線起火害69戶大停電 台電曝原因：地震惹禍 19:292022/09/18 生活 一夜連45震！震央台東、花蓮、高雄3地 早上又震了 08:132022/09/18 生活 桃園羽球場天花板震垮 詹江村呼籲桃市府講清楚 18:302022/09/18 政治 台東池上規模5.9地震 全台有感 北捷慢速行駛 13:242022/09/18 生活 台東地牛翻身 規模6.4全台有感 餘震連連 04:102022/09/18 生活新聞 台南4級震度 消防局：尚未接獲災情 15:172022/09/18 生活 規模6.8強震 嘉義落石坍方 花蓮、台東道路傳災情 17:412022/09/18 生活 今年規模6以上地震已6起 氣象局宣告：進入地震活躍期 09:332022/09/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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