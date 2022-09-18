自《超級星光大道》中發跡的藝人曾沛慈，原先觀眾以為她會順利往歌手方向前進，卻意外的看到她轉行當演員，從台劇《終極一班》開始聲勢水漲船高，到後來前年發行的《我們與惡的距離》，曾沛慈更是順利拿下金鐘女配角。花了長達15年的時間磨練自己的演技與視野後，她在今年推出自己的第四張全新大碟《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》，歌手與演員的身份切換自如，在戲中、在曲中持續吸收不同領域養份，長出特別耀眼特別和諧的成熟果實，好奇問她對兩者身份的認知差異與感受，她如實提到唱歌自小就是她的興趣，歌手這件事對她來說只是延續曾沛慈生命能量的另一個出口，「對我來說，唱歌比較像是做我自己，而演戲則像是透過不同角度與視野去模仿另一個與自己生命不相關的角色。」她提到關於唱歌往深度前進，而演戲則是往角色廣度的面相走。

而此次應邀進棚拍攝時尚專題，對於配戴的雷達表（Rado）愛不釋手，她說自己剛出道時對於腕表有相當程度的依戀，爾後隨著智慧型手機崛起，手表對她來說比較像是飾品，做為搭配服裝造型畫龍點睛的存在。雷達表此次推出的True真我超薄系列Great Gardens of the World是延續去年世界花園合作款的作品，透過春夏秋冬四季景致變化微縮至面盤上，彰顯品牌對於高科技陶瓷技藝的純熟工藝。

曾沛慈配戴Rado真我超薄系列秋日款，面盤上以葉脈形式暗喻秋日落葉之美。（JOJ Photo攝，服裝提供Zucca）