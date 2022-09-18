台灣連續兩天發生規模6以上的強震，教育部統計，到今天晚間8時止，共有71校受損，災損金額461萬元。其中高雄市有27校受損最多，若以受損金額來看，則以花蓮縣的119萬元最多。

教育部統計，受損的71校中，包含台北市2校、新北市2校、桃園市1校、新竹縣1校、苗栗縣1校、南投縣1校、嘉義縣2校、高雄市27校、屏東縣6校、台東縣11校、花蓮縣17校。其中，高雄市有27校受損最多。

若以縣市損失金額來區分，花蓮縣119萬元最多，其次是高雄市108萬元，第3高是台東縣的106萬餘元。若以學校來區分，花蓮縣立樂合國小災損100萬元最多，其次是台東縣立卑南國中的72萬元，第3高的則是嘉義縣立柴林國小的71萬元。

教育部表示，花蓮縣立樂合國小水塔故障及2座管線破損、校舍門窗變形無法開啟、走廊變形隆起外牆龜裂及籃球場地板變形等；台東縣卑南國中樸門樓宿舍牆面有裂痕，另學生飲水機2台蓋板脫落；嘉義縣柴林國小前棟一樓司令台前方立牆與地坪連接處，因地震加劇龜裂分離，且地坪有下陷現象，後續立牆有倒塌的疑慮，影響師生安全。