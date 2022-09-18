臺北市大安區公所辦理走讀大安文化節至今已邁入第十一年，每一年都發掘出不同的人文風采，而今年活動主題「城市漫遊 發現新大安」，帶領市民朋友走訪區內自然生態及人文景物，激發民眾對土地的認同與熱愛，在愉悅的心情下體驗大安人文。

今年舞台以新移民的民俗舞蹈表演做為開場，另有紅色旋律樂團及台北香頌管弦樂團帶來音樂饗宴，充滿文化底蘊的藝文展演，獲得市民高度的迴響。(大安區公所提供)

今年舞台以新移民的民俗舞蹈表演做為開場，另有紅色旋律樂團及台北香頌管弦樂團帶來音樂饗宴，充滿文化底蘊的藝文展演，獲得市民高度的迴響。(大安區公所提供)

今年走讀大安文化節以大安區文教重心發想，沿著新生南路一帶的藝文街區來展現本區的地方特色，帶領民眾發掘在地豐富的人文故事，包括臺灣大學博物館群及農藝分場、環境與歷史(大安森林公園)、多元宗教(天堂路)、走過大安，路過歷史(臺北科技大學)，共辦理5場，在專業講師的細心講解下，讓參與的市民對大安區的人文、生態、自然景物，有更深刻的認識，同時在大安區瑠公公園，舉辦2022走讀大安文化節成果暨親子音樂會。

今年舞台以新移民的民俗舞蹈表演做為開場，另有紅色旋律樂團及台北香頌管弦樂團帶來音樂饗宴，充滿文化底蘊的藝文展演，獲得市民高度的迴響。(大安區公所提供)

今年舞台以新移民的民俗舞蹈表演做為開場，另有紅色旋律樂團及台北香頌管弦樂團帶來音樂饗宴，充滿文化底蘊的藝文展演，獲得市民高度的迴響。(大安區公所提供)

今年的親子音樂會是藉由音樂促進藝文交流，期望能更拓展市民朋友的視野，同時打造多元文化社會。本活動同時結合人口政策的宣導活動，希望能讓市民朋友在參加活動的過程中增進親子感情，倡導親子教育，以建立家長與子女間親子和諧的橋梁。透過活動的舉辦拉近彼此之間的關係，更可以讓親子家庭一起共度周末假期，讓參加民眾都能留下不一樣的回憶。

成果發表日邀請市民朋友走進大安區瑠公公園，今年舞台以新移民的民俗舞蹈表演做為開場，另有紅色旋律樂團及台北香頌管弦樂團帶來音樂饗宴，充滿文化底蘊的藝文展演，獲得市民高度的迴響。

大安區區長林明寬表示，每年的走讀大安文化節，大安區公所都以誠摯的心去發掘大安驚奇，未來走讀大安文化節也會一直幸福的辦下去，值得期待。