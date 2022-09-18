1名網友騎車行經雲林斗六時，見到1輛疑似未裝後照鏡的紅牌重機，他將該畫面拍下，於臉書社團發文直呼：「希望這位紅牌騎士路上平安」、「後照鏡不是選配」，貼文一出引起網友們狂轟：「真的別上路，違法又危險」。也有人認為原PO管太多，一切都是車主自己的選擇。

1名網友於臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》貼出1張照片，畫面中可見，他於今（18日）上午10時許行經雲林縣斗六市某路段等紅燈時，見到1名身穿黑色衣服，佩戴全罩安全帽的紅牌重機騎士疑似未裝後照鏡，改以手機支架代替，讓原PO不禁傻眼直呼，「希望這位紅牌騎士路上平安」、「後照鏡不是選配」。

照片曝光後，網友們憤怒留言：「沒後照鏡真的別上路，違法又危險」、「對某些人來說後照鏡是選配或者根本用不到或者根本不會用」、「藏在你看不到的地方而已」、「說實在光是用端子鏡我就覺得很危險，有些角度跟本看不到，何況沒裝，在快速道路上真的不是開完笑」、「那些覺得沒鏡子很正確的是不是都沒出過車禍，還是覺得自己撞到人家都是別人應注意未注意」。

但也有網友認為：「真是管太多，看你的路」、「一切都是車主自己的選擇」、「總比有裝也沒在看來的好」、「一堆裝了鏡子在照自己」。