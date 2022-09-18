台東池上今天下午發生規模6.8地震，但日本推估這起地震規模約7.2。氣象局地震測報中心解釋，主因是計算方式不同，加上日本對台灣觀測數據密度較低，才會有誤差。

根據中央氣象局資訊，今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東6強。

然而同一震央，日本則推估地震規模達到7.2。氣象局地震測報中心課長陳達毅接受媒體訪問時表示，主要有2個原因，首先日本計算地震規模的方法是日本自訂的「JMA規模」，台灣則是芮氏地震規模，2種方法本來就不一樣。

其次，陳達毅說，台日使用的地震資料也不一樣，台灣針對自己的觀測數量、密度都非常高，日本對台灣的地震觀測數量、密度比較低，因此精確性不會比台灣高。

地震測報中心表示，目前判斷本起地震的震央位於菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞的內側，也就是花東縱谷的西側，位處推擠成中央山脈邊緣的位置。