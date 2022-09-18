2022年亞洲唯一、台灣首屆「Red Bull飛行日」今天（18日）在MITSUI OUTLET PARK 台中港起飛，超過40組的飛行隊伍輪番於6公尺高跳台上起飛，由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」以「好大刈(一ˋ)包」獲得冠軍，他們富有創意及吸睛的飛行器，一出場便贏得全場喝采，最終以32.75公尺奪下最狂飛行器稱號，而Red Bull飛行日與LINE VOOM合作的人氣王冠軍以及全家笑翻獎則各別由「機長，飛得起來嗎？」以及「阿公の(弄)假牙」隊伍獲獎，大會評審團也邀請羽球天后戴資穎，讓小戴看到不同領域有趣的競賽。

Red Bull飛行日匯集了全台各地的民間高手，連知名網紅團隊上班不要看及HowFun工作室也共襄盛舉，將電影巨獸摩斯拉化身飛行器，由老闆呱吉（邱威傑）駕駛飛行，最終留下9.86公尺的成績；而HowFun工作室則是以獅子王造型製作「辛巴不乖」飛行器，由HowHow（陳孜昊）勇者無懼化身飛行器跳下六米高台，帶給全場意想不到的驚喜，引發歡呼。

擔任飛行日評審的Red Bull運動員戴資穎，看過每一組的飛行器造型後，鼓勵所有飛行隊伍，「我看了國外Red Bull飛行日影片後，就很期待今日活動，剛剛看到巨龍、消防隊、101等造型，都覺得很有趣！」她也期待未來有團隊以羽球作為造型靈感，「因為羽球本來就會飛！」

台中市長盧秀燕及台中市運動局長李昱叡也現身力挺活動，李昱叡表示：「Red Bull運動賽事代表一座城市的年輕活力，以及對年輕人展現自我的支持之意。這樣的精神，跟台中市現在發展運動息息相關。不只希望透過Red Bull飛行日行銷台中，更讓台灣站上國際舞台。」

Red Bull運動員戴資穎（前）現身擔任Red Bull飛行日評審。（Red Bull提供）

Red Bull運動員戴資穎（右）現身擔任Red Bull飛行日評審。（Red Bull提供）

Red Bull飛行日匯集全台狂人於9月18日共同在台中港起飛，圖為「機長，飛得起來嗎？」隊伍。（Red Bull提供）