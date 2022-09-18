2022年亞洲唯一、台灣首屆「Red Bull飛行日」今天（18日）在MITSUI OUTLET PARK 台中港起飛，超過40組的飛行隊伍輪番於6公尺高跳台上起飛，由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」以「好大刈(一ˋ)包」獲得冠軍，他們富有創意及吸睛的飛行器，一出場便贏得全場喝采，最終以32.75公尺奪下最狂飛行器稱號，而Red Bull飛行日與LINE VOOM合作的人氣王冠軍以及全家笑翻獎則各別由「機長，飛得起來嗎？」以及「阿公の(弄)假牙」隊伍獲獎，大會評審團也邀請羽球天后戴資穎，讓小戴看到不同領域有趣的競賽。

Red Bull飛行日匯集了全台各地的民間高手，連知名網紅團隊上班不要看及HowFun工作室也共襄盛舉，將電影巨獸摩斯拉化身飛行器，由老闆呱吉（邱威傑）駕駛飛行，最終留下9.86公尺的成績；而HowFun工作室則是以獅子王造型製作「辛巴不乖」飛行器，由HowHow（陳孜昊）勇者無懼化身飛行器跳下六米高台，帶給全場意想不到的驚喜，引發歡呼。

擔任飛行日評審的Red Bull運動員戴資穎，看過每一組的飛行器造型後，鼓勵所有飛行隊伍，「我看了國外Red Bull飛行日影片後，就很期待今日活動，剛剛看到巨龍、消防隊、101等造型，都覺得很有趣！」她也期待未來有團隊以羽球作為造型靈感，「因為羽球本來就會飛！」

台中市長盧秀燕及台中市運動局長李昱叡也現身力挺活動，李昱叡表示：「Red Bull運動賽事代表一座城市的年輕活力，以及對年輕人展現自我的支持之意。這樣的精神，跟台中市現在發展運動息息相關。不只希望透過Red Bull飛行日行銷台中，更讓台灣站上國際舞台。」

Red Bull運動員戴資穎（前）現身擔任Red Bull飛行日評審。（Red Bull提供）
Red Bull運動員戴資穎（前）現身擔任Red Bull飛行日評審。（Red Bull提供）
Red Bull運動員戴資穎（右）現身擔任Red Bull飛行日評審。（Red Bull提供）
Red Bull運動員戴資穎（右）現身擔任Red Bull飛行日評審。（Red Bull提供）
Red Bull飛行日匯集全台狂人於9月18日共同在台中港起飛，圖為「機長，飛得起來嗎？」隊伍。（Red Bull提供）
Red Bull飛行日匯集全台狂人於9月18日共同在台中港起飛，圖為「機長，飛得起來嗎？」隊伍。（Red Bull提供）
台中市長盧秀燕（左2）與台中市運動局長李昱叡（左1）現身力挺Red Bull飛行日活動，盼能透過活動讓世界看見台中、看見台灣。（Red Bull提供）
台中市長盧秀燕（左2）與台中市運動局長李昱叡（左1）現身力挺Red Bull飛行日活動，盼能透過活動讓世界看見台中、看見台灣。（Red Bull提供）
麗寶樂園 運動賽事不間斷
高雄市爭取舉辦全國社區少棒賽 戴資穎父喊讚
省力雙渦輪旋轉拖把 強到飛上天
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