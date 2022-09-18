繼昨日前震之後，台東池上今日發生規模6.8主震，之後餘震不斷讓不少民眾相當憂心。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」統計餘震數據後發現，震央位置竟有往北趨勢，消息曝光後引發熱議。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，截止至今日傍晚的地震紀錄顯示，「地震發生位置有往北的趨勢，且玉里及池上斷層週邊的數量增加了」，雖然地震無法預測，還需要更多專家研究與解讀，但仍是值得注意的現象。

台灣颱風論壇提醒，未來72小時務必小心強烈餘震，提高警覺，但無須恐慌，另外由於近日容易有落石、崩塌甚至山形改變等情況，民眾最好避免前往山區。台灣颱風論壇支持氣象局地震測報中心主任陳國昌所言，須留意近期地震是否會引發池上斷層的錯動。

對此，許多網友紛紛回應，「如果真的錯動下去真的不堪設想」、「雲嘉地區到現在一直還是感覺有在微微搖？」、「希望不要有更大的」、「這真的很不安」、「我被搖到有點害怕了」、「好恐怖的斷層能量釋放…」、「昨天地震就說這5天不要入山登山，看我朋友地震後還啟程，真夠白目」。