「龍象大戰」3連戰最終日同時也是中信兄弟新洋投泰樂「期末考」，他先發6.2局僅失2分，加上陳子豪、陳文杰各貢獻3打點，終場兄弟以8比4擊敗味全龍，系列賽橫掃對手，也讓龍隊本季最長連敗沒能止住，吞下6連敗。

兄弟目前陣中有德保拉、麥力德、泰樂、奧特羅、福來喜等4投1野共5名外援，是5隊中唯一需要在9月19日「洋將大限」前做出抉擇的球隊。

泰樂前役先發面對樂天桃猿投5.2局，投出6次三振、3保送，被敲6支安打、失2分，中職初登板就拿下勝投。今天他面臨「期末考」，前6局只被敲出4支零星安打、無失分，7局續投在2出局後被連續敲安失分，最終繳出6.2局失2分的好投，2度先發登板都取勝，也為自己爭取到更多續留的機會。

投手有好投，兄弟打線也有發揮，全場敲出11支安打，先發9棒只有只有江坤宇沒有敲安，埋伏在第9棒的潘志芳單場5支3，陳子豪、陳文杰2人都有3打點貢獻。