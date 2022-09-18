女星曾黎曾與中央戲劇學院同學章子怡、梅婷、秦海璐、袁泉、胡靜、張彤、李馨雨被稱為戲劇圈「八大金釵」，美艷外表和古典氣質一出現就能成為全場焦點，不過這幾年曾黎和其他同學相比，星途並沒有很順利，且遲遲沒有結婚生子，讓許多網友好奇。不過，曾黎認為愛不能用婚姻來衡量，霸氣言論獲得不少網友支持，近日她出席活動，45歲的真實狀態讓網友都看傻。

女星曾黎日前出席周大福珠寶品牌的濟南快閃店發布會，當天曾黎穿著一襲白色波西米亞風的長裙，搭配大波浪捲髮和精緻珠寶，女神氣場十足，深V露出胸前春光，優雅中不乏性感，就連路人用原相機拍的照片，曾黎都美得宛如自帶濾鏡，完全看不出已經45歲。

許多網友直呼：「不婚不育永年輕」、「曾黎好好看」、「昨天看到真人，心動到不行」、「直拍都這麼美，真的明星」、「女神就是女神，這氣質和身段」、「身材，氣質，容貌都絕佳」、「大氣端莊優雅有氣場」、「她真的是天生麗質的」、「歲月不敗美人」。

曾黎今年45歲，依舊美艷。（圖／微博）

網友拍攝的曾黎。（圖／微博）

曾黎早年在《聊齋志異之畫皮》飾演梅三娘，與台灣女演員潘儀君聯手演出，在劇中曾黎詮釋被負心漢拋棄的美艷女鬼，一顰一笑風情萬種，被封為「最美女鬼」，之後她出演多部作品，不過都反應平平，在事業上沒有太大幫助；去年她參加綜藝《乘風破浪的姐姐2》擔任踢館嘉賓，罕見自曝私事：「我知道很多人都以為我已經結婚了，但其實，並沒有！我至今未婚。因為我認為愛與被愛，不是用結婚與否來衡量」，觀點被許多粉絲讚同。