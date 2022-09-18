台東縣池上鄉今（18）日下午2時44分發生規模6.8超大地震，深度7公里，各地最大震度台東6強、花蓮6弱，南投5弱，嘉高南雲屏彰中苗宜竹北4級，桃澎3級，馬祖1級。而國民黨台北市長候選人蔣萬安今（18）日就在臉書上表示，對於天災，千萬不能掉以輕心，更暖喊「祝願天佑台灣」，許多網友看完後紛紛表示「為花蓮、台東祈福」，引發討論。

蔣萬安在臉書上表示，從昨晚開始接連地震，花東地區陸續傳出災情；花蓮玉里有大樓傾倒、高寮大橋斷裂、台鐵東里站月台遮雨棚也崩塌砸中自強號列車，台東鹿野寶華橋也錯位封橋。蔣萬安也指出，他也拿起電話關心住在花東的親人跟朋友，蔣萬安更提及，許多民眾家中有物品掉落、架子倒塌，同時也要檢查一下家中有沒有災損跡象。

最後蔣萬安更直言「921大地震馬上就要滿23週年；對於天災，我們千萬不能掉以輕心！」同時也取消了今天晚間公開行程，蔣萬安更「祝願天佑台灣！」此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「為花蓮、台東祈福」、「為花東祈福！願一切平安！」、「天佑台灣，大家一切平安」、「天佑台灣，萬事平安」、「祝願大家都『萬安』呀」。