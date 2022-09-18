倫敦時間19日將舉行女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬，《每日郵報》(Daily Mail Online)獨家報導指出，威廉、凱特夫婦正考慮帶著老大喬治王子(Prince George)出席，專家認為此舉對君主制國家別具象徵意義，因為他是目前王室第2位繼承人選。

報導指出，一名王室高級顧問已請求威爾斯夫婦，將9歲的喬治王子是否參與國葬納入考量，身為僅次於父親，他目前是王室內排行第2位的繼承人，王子出席與否將具「強而有力」的象徵意味，身旁的官員建議讓大眾看到年幼王子現身；鑑於新學期才剛開始，迎面而來竟是歷史上最灰暗的一天，早前凱特王妃向民眾表示「老大明確知道曾祖母已經離開」，其他2位弟弟妹妹似乎還不太了解。

英國女王於當地時間8日中午與世長辭，至今喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）以及最小的路易王子（Prince Louis）尚未出現鏡頭前，包括昨晚的守夜儀式，威爾斯親王可能在思考，讓一名9歲孩子經歷葬禮是否明智；他上週談道，走在女王靈柩旁的那刻，完全喚醒25年前母親葬禮的悲痛記憶。當時他與哈利年僅15、12歲，所有扭曲、複雜的表情成為往後數十年人們的回味的畫面，巨大的影響在心裡揮之不去。哈利曾說，「我認為任何情況下，都不應該要求孩子這麼做…」