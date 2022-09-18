台東縣池上鄉今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，但去年9月啟用的八德國民運動中心羽球場天花板因地震塌落。國民黨桃園市議員參選人凌濤批綠營側翼通通出籠，想把責任推給救國團。他也揭露，斥資12.5億的北景雲計畫都是同一組營造商、工程顧問公司設計。

凌濤表示，綠營側翼通通出籠，想推坑給救國團，然而桃園市政府體育局有責任督導營運、場館工程缺失保固由新工處負責。呼籲桃園市長鄭文燦應該立即制止這樣的說法，否則只證明桃園市政府一心只想著卸責。

凌濤也說，八德國民運動中心工程是12億北景雲計劃之中的5.2億設施之一，其他還有大湳消防分隊、市民活動中心、圖書館暨停車場、公托及日照中心等設施，都是同一組營造商、工程顧問公司設計。

因有網友稱是昨天才剛完成的燈箱工程影響，凌濤也說，這次坍塌的是天花板主體機構，嚴重性比局部燈箱改善脫落還嚴重，非同小可。有鑑於餘震不斷，為了市民安全，呼籲桃市府應立即宣布停止使用場館，進行總體檢！

桃園市議員朱珍瑤也前往八德國民運動中心會勘，她說，4樓天花板與5樓相同，須注意完全，另也質疑這是已驗收完成的工程嗎？市議員參選人楊朝偉也說，依據中央氣象局公布的地震報告，桃園今天震度3級，就造成如此嚴重的倒塌事件，如果地震發生在桃園，後果將不堪設想！