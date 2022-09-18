台東縣池上鄉今（18）日下午2時44分發生芮氏規模6.8大地震，導致讓桃園市八德區驚傳剛完工的國民運動中心天花板倒塌，天花板樓板卻突然像骨牌一樣片片崩落，嚇得民眾落荒而逃。對此，資深媒體人黃揚明就在臉書上挖出該工程的內幕，更直言「整個統包標案若以最終金額12億5536萬元推估，至少約有9.9億元左右是花在八德國民運動中心」，引發討論。

黃揚明在臉書上解釋，八德國民運動中心工程案，是在2018年1月16日決標，該工程包含三大建築物（八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心），當時桃園市政府是以「北景雲計畫」來統稱該項工程。

黃揚明表示，這標案由瑞助營造、正龍工程、石昭永建築師事務所一同承包，原本統包決標金額為10億5533萬元。不過，根據桃園市政府去年8月27日發布的新聞稿指出：「工務局長賴宇亭表示，「北景雲計畫統包工程」面積3公頃，總經費為12億5536萬」，也就是後續追加了約2億元。

最後黃揚明也說，可以看到，去年10月正式開幕啟用的八德國民運動中心是該工程的主體，樓地板面積為整個工程的79％之多，而整個統包標案若以最終金額12億5536萬元推估，至少約有9.9億元左右是花在八德國民運動中心。