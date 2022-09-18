大陸國家航天局探月與航天工程中心的消息表示，截至目前，天問一號火星環繞器已在軌運行780多天，火星車累計行駛1921公尺，完成既定科學探測任務，取得第一手科學數據與研究成果。多項成果已陸續在《自然─天文學》（Nature Astronomy）、《自然─地質學》（Nature Geoscience）、《科學進展》（Science Advances）與《中國科學》等國內外權威學術期刊發表。

祝融號著陸區的火星地質特徵和岩石。（圖／央視網）

據《央視網》報導，研究團隊通過收集的數據對著陸區分佈的凹錐、壁壘撞擊坑、溝槽等典型地貌的綜合研究，揭示了上述地貌的形成與水活動之間存在的重要聯絡。

祝融號火星車著陸區撞擊坑、凹錐、溝槽和脊狀地貌圖。（圖／央視網）

其次，通過相機影像和光譜數據，祝融號火星車在著陸區附近的板狀硬殼岩石中發現含水礦物，證明了在距今10億年（晚亞馬遜紀時期）以來，著陸區存在過大量液態水活動。同時結合相機影像和火星車移動車轍等信息，發現著陸區土壤具有較強承壓強度且摩擦參數較低，存在與水活動相關並經歷風沙磨蝕的特徵。

祝融號在著陸區發現富含含水礦物的板狀硬殼岩石，及其在地下水作用下的形成過程示意圖。（圖／央視網）

報導說，這些新成果，揭示了火星風沙與水活動對地質演化和環境變化的影響，為火星烏托邦平原曾經存在海洋的猜想提供了有力的支撐，豐富了人類對火星地質演化和環境變化的科學認知。有關成果已在《Nature Astronomy》《Nature Geoscience》《Science Advances》《中國科學》等國內外權威學術期刊發表。

天問一號（圖）火星環繞器已在軌運行780多天，祝融號火星車累計行駛1921公尺，完成既定科學探測任務。（圖／新華社）

此外，科學研究團隊還利用天問一號探測數據，在火星表面岩石密度與地表侵蝕程度的關係、近火空間環境中離子與中性粒子分佈情況，以及火星重力場等方面，獲得了一批優秀的科學成果。

報導說，目前天問一號環繞器繼續在遙感使命軌道開展科學探測，持續積累一手科學數據，為人類深入認知火星做出中國貢獻。