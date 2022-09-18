長遠來看！今(18)日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，在花蓮玉里及六十石山等地造成不小災情。氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋在《洪淑芬辣晚報》節目指出，本次地震是中央山脈斷層所引起，該斷層從去年4月壽豐地震起陸續有多次能量釋放，但大地震不能只看近5、60年，如九二一大地震就是時隔273年，都要以兩三百年來看才準。

郭鎧紋表示，台灣東部有分3個部分，就是海岸山脈、台東縱谷跟中央山脈，現在看到的所有斷層，不是在台東縱谷就是在海岸山脈，在中央山脈底下並沒有，地震只要發生在中央山脈，都是由中央山脈斷層所引起的。九二一是西岸的車籠埔斷層引發，東岸則是菲律賓板塊與歐亞板塊碰撞所造成，第一個部分是海岸山脈或它的外海，第二個就是台東縱谷裡面，就有玉里、瑞穗、奇美等多個斷層，第三個就是發生在中央山脈底下。

郭鎧紋說，從去年4月18日壽豐地震開始，其實都是屬於中央山脈，在台東縱谷西側，中央山脈底下就是叫中央山脈斷層。主持人洪淑芬問，是不是能量很久都沒有釋放？郭鎧紋回答，其實一直都在釋放，但是它太長了，它有300公里長，從花蓮北邊沿著台東縱谷一直到台灣南端，有不斷在釋放能量，從壽豐、光復、瑞穗、豐濱、池上、關山，陸續都有在發生地震。

郭鎧紋指出，陳國昌主任昨天有說，關山附近15公里內，最近50年比較少6級地震，只有7個5點幾的，但一般地震都要看兩三百年，不是看50年。九二一上一次發生這麼大地震，是在273年前。1906梅山等大地震，週期也都是兩三百年，所以看60年是不準的。