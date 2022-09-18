大陸8月經濟數據與7月相比出現反彈，各省市再接再厲續推消費券等措施，促進受疫情影響的旅遊及消費市場。其中，海南17日宣布發放人民幣（下同）1億元消費券提振大陸消費。上海旅遊節同日開幕並啟動直播帶貨，各項高CP值旅遊行程熱銷。

海南17日印發穩經濟助企紓困發展特別措施（簡稱措施），從升級、緩繳、減費、補貼、信貸、消費六大方面提出34條具體措施，幫助企業脫困，並為海南經濟增添新動能。

措施提出，10月底前現有1億元消費券發放完畢，適度延遲消費券使用期限。另外，追加安排針對省外遊客的5,000萬元旅遊消費券，重點支持飯店入住、景點門票等消費情境，吸引島外人流盡快入島旅遊消費。

界面新聞報導，以「樂遊上海」為主題的第33屆上海旅遊節9月17日開幕，展示上海都市旅遊資源，活動持續到10月6日。開幕當天啟動「樂遊雲購917」直播，一些高CP值的旅遊行程，迅速推升直播間熱度。

其中，春秋旅遊平台一款「上海—長白山雙飛4日3晚自由行」產品，最受遊客青睞。該產品日常價為每人2,090元起，直播領券價為每人1,590元起，內容涵蓋上海往返長白山經濟艙機票、三晚長白山萬達喜來登度假飯店及漢拏山溫泉、萬達水樂園等多張遊玩門票。

上海市文化旅遊事業發展中心主任李平分析，企業大幅讓利，產品在低於成本價的情況下品質保持不變，直播中還有不少零元秒殺的活動，或是在購買優惠產品時會再加贈旅行用品等，都是為了加速促進旅遊系統恢復與行業重振。