徐乃麟今天參加代言簽約儀式。（綜舜堂提供）

徐乃麟今（18日）出席保健飲品代言人活動，他主持《醫師好辣》後越來越注重健康，也時常叮嚀身邊的家人朋友們一定要營養均衡。徐乃麟一上台就開金嗓，唱起劉文正的經典歌曲〈三月裡的小雨〉，被問起代言費，徐乃麟則說：「江董手頭很寬，有7位數。」強調所有檢驗報告交給公司檢驗過，才答應代言。

昨天剛過64歲生日就遇到6.7地震，徐乃麟笑說9月真的是一個大月。64歲的徐乃麟先前在節目中透露從沒抽過菸也不熬夜，而且對於生活很自律，讓身邊的人都佩服不已。每周都會跟太太一起去運動，一天做重訓、一天做瑜加，對於身材的維持非常的在意，連家中三個小孩只要有一點發胖，就會被徐乃麟「提醒」。他笑說：「身材都控制不好了，還能控制什麼？」

他語重心長表示，最近演藝圈都許多朋友身體健康狀況亮紅燈，他透露從不吃早餐，遇到錄影時吃便當只吃青菜。他平常都有在做健康檢查，去年年底帶著全家去做檢查，醫生大讚徐乃麟：「直腸很漂亮。」但他開玩笑說：「被氣的時侯會有高血壓。」