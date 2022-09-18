9月16日，英國韋爾斯伯恩-芒特福德機場(Wellesbourne Mountford)發生一起「阿佛羅火神式轟炸機」(Avro Vulcan)衝出跑道的意外，差一點就要衝到附近公路上了。負責維護這架老爺機機的協會說，是飛機的空速表發生故障所導致。

RIAT 2015 Avro Vulcan

戰區(The Drive –The WarZone)報導，這架尾號XM655 的火神轟炸機相當有名，因為它採用動態保存，平時負責維護的單位就稱為「655 維護和保護協會」。當地媒體報導，飛機正為韋爾斯伯恩-芒特福德機場在9月18日的航空展準備，因為該機場是二戰時期，不列顛空戰的主要地點。飛行員邁克•波利特(Mike Politt)在練習火神轟炸機的起飛時，發生滑出跑道的意外。所幸他沒有受傷，但活動也被迫取消。

衝出跑道的XM655 火神轟炸機，幸而並無明顯外傷。(圖/Twitter)

655維護和保護協會解釋說，「由於駕駛艙內的一件設備(空速表)發生故障，飛機保持全功率狀態的時間比預期的時間長了大約2秒鐘。這導致飛機速度過快，煞停的距離不足，飛機越過跑道末端進入農田，在機場周邊才停止。

火神轟炸機是英國在二戰後生產的噴射轟炸機，採用三角翼無尾翼布局，於1956年正式服役。在 1950 年代和 1960 年代，英國皇家空軍的火神(Vulcan)、英勇(Valiant)、勝利者(Victor)，組合成「3V」轟炸機部隊，一起構成了英國核威懾能力的關鍵部分，3 V型轟炸機部隊在 1964 年 6 月達到頂峰，當時共服役有50架英勇、70 架火神和 39 架勝利者，這也是英國皇家空軍最後的輝煌。

Oops. Vulcan bomber at Wellesbourne airfield has just overshot the runway during a hot taxi run. Almost made it to the road. pic.twitter.com/CMoIFSIinp — Lloyd,not Llyod (@Lloydyy22) September 16, 2022

之後，英勇轟炸機在 1960 年代逐步退役，勝利者在 1968 年也結束核任務，有些變成了加油機。在此之後，英國皇家空軍只剩火神轟炸機擔任長程轟炸任務，而它的最後的參戰任務是福克蘭戰爭。

XM655於1983年底退役， 1984 年 2 月 11 日飛往韋爾斯伯恩-芒特福德機場，自 1998 年以來一直由655 維護和保護協會來負責維護，他們使這架轟炸機一直處在良好狀態。

火神轟炸機曾在銀幕出鏡，1965年第4部007電影「霹靂彈」(Thunderball)當中，魔鬼黨劫持一架火神式轟炸機，偷了上面的2枚核彈對世界展開威脅。1983年，索尼影業重拍了這個故事，改用美國B-1B轟炸機擔任核彈載具，不過一般評價仍是老版電影更好一些。