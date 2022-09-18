「美女警花」謝伯韶有意復出挑戰113公里鐵人賽。（捷安特提供）

自行車嘉年華總共兩天的活動，今天（18日）第2天移往麗寶樂園的落羽松大草原舉行「LIVDAY心騎天」，吸引超過1000位女車友與護花騎士一同參與，這項專為女性車手打造的自我挑戰路線，包括甫於今年8月世界警消運動會奪下7金1銀的「美女警花」謝伯韶、以及自稱是素人的華視主播鄭雅方和林奕雯等人都對路線贊不絕口，共同享受了一個上午熱鬧的單車饗宴。

GIANT GROUP除了持續創造更有魅力的自行車之外，將以ESG為目標朝向永續經營前進。捷安特董事長杜綉珍今天也全程參與之外，更宣布推出「111」口號，鼓勵台灣民眾每人「1」周「1」次，每月至少完成「1」0公里，邀請全台民眾一起來響應，9月18日到10月30日，民眾也可透過手機APP舉辦通勤減碳的騎乘活動，還有機會抽中電動自行車、摺疊自行車等大獎。

參加「LIVDAY心騎天」75K組的「美女警花」謝伯韶，這個距離對她來說原本應是小菜一碟，因為她在今年8月世界警消運動會摘下7金1銀，而且鐵人三項還完成5連霸，但她說：「75K組似乎有永無止盡的上坡路，其實騎的一點都不輕鬆，不過，沿路的風景很漂亮，騎的很享受。」

透過警消運動會的激勵，謝伯韶重新擬訂自己的目標，準備在今年10月2日參加Ironman 70.3（113公里）墾丁賽事，她說：「因為去美國進修，我大約已經有4、5年沒在台灣比113K鐵人三項的比賽，決定再跟自己挑戰，不會給自己太大壓力，重新復出參賽讓自己出來感覺一下。」

今天最吸睛的美女車手是兩位華視主播鄭雅方、林奕雯和在富邦籃球隊工作的朋友劉蘋慧，3人中以鄭雅方車齡最久、近4年，另兩位都是今年才剛從騎Ubike轉到公路車，3人這次挑戰45K組都順利完賽，鄭雅方表示：「今天的天氣很舒服，有愈騎愈順的感覺，騎到半途一度感覺沒力速度想放下來時，因為我們都穿著很正式的車衣，有許多車友都覺得我們是專業車手，在不能輸的心情下，我們3個人都很努力完賽。」