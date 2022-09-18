救難人員找到受困母女時，發現2人緊緊相擁在一起，母親還以肉身護女兒。（羅亦晽攝）

救難人員找到受困母女時，發現2人緊緊相擁在一起，母親還以肉身護女兒。（羅亦晽攝）

今(18)日下午2時44分，台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8強震，花蓮縣玉里鎮傳出一棟樓房倒塌，一對母女一度受困，所幸意識清楚，並使用手機求救。救難人員接獲消息後，依循線索搜救，將2人陸續救出，送往醫院救治；救難人員發現時這對母女時，2人是緊緊相擁在一起；這場災難已於地震發生後，3個小時之後救援成功。

據三立新聞網報導，救難人員在倒塌樓層中搜尋到這對母女，並且將瓦礫清除後，竟發現母女倆緊緊相擁在一起，而且是母親以身軀抱住女兒、保護女兒，救難人員看到此景也為之動容。

回顧整起救難過程，樓房倒塌後，原有4人受困，有2人率先救出、意識清楚，但有一對39歲、5歲母女仍受困在磚瓦底下，動彈不得，所幸婦人手機能收到訊號，得以正常接通，讓外界得知2人尚有意識，警消人員加強力度救援。

現場一片狼藉，婦人丈夫接獲消息趕往現場後，在外頭等待心急如焚，眼眶一度泛淚，並持續透過電話與太太對話，不斷安撫給予信心。最後，救災人員順利找到母女2人位置，率先將5歲覃姓女童救出，婦人則因腳部受傷，使用擔架抬出，送往醫院救治。