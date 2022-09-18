中信兄弟今天以8比4擊敗味全龍，在3連戰橫掃對手，先發投手泰樂主投6.2局失2分也讓他成功通過「期末考」，至於最後4名洋將人選，總教練林威助表示，還要開會討論才會做最後決定。

兄弟目前陣中有德保拉、麥力德、泰樂、奧特羅、福來喜等4投1野共5名外援，是5隊中唯一需要在9月19日「洋將大限」前做出抉擇的球隊。

泰樂13日先發面對樂天桃猿投5.2局，投出6次三振、3保送，被敲6支安打、失2分，中職初登板就拿下勝投。今天他面臨「期末考」，最終繳出6.2局失2分的好投，「投一休四」單周2度先發登板都取勝，也為自己爭取到更多續留的機會。

賽後「助總」為泰樂期末考打成績，他說：「通過。」對於他此役整體內容，林威助認為，泰樂修正上一場過多外角偏高的球，今天控球也比上一場更好，壘上有人危機處理也不錯。另外被問到捕手福來喜是否也「通過」？他說：「目前應該是，等一下會開會，在做最後確認。」

泰樂本人也知道919是中職的洋將大限，不管球團做出什麼決定，自己都會接受，「今天投起來整體覺不錯，身為選手可以做的就是把最好的一面表現出來，最棒的是能幫助球隊取得勝利。」