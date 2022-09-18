今日台灣地震不斷，氣象局提醒，遇到地震時最好依趴下、掩護、穩住3口訣行動。氣象局說明，未來周一（19日）到周四（22日）多雲到晴的時間居多，不同地區在不同時段可能偶有短暫雨，周五（23日）起至下周日（25日）迎風面的北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區山區有午後陣雨，另外也可能有熱帶系統發展的可能性。

氣象局預報明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」發文表示，周一到周四天氣多雲到晴，由於附近有些水氣來來去去，不同地區在不同時段也可能偶有點短暫雨；周五起由於台灣南方、東方的海面是大低壓，會帶來些許東北風、水氣，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區影響較不明顯，僅山區有午後陣雨。

氣象局說明一周天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，明日各地大多為多雲到晴，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，午後則是在南部、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於近日地震頻繁，山區土石較為鬆動，非必要請避免前往山區活動。

溫度方面，清晨各地低溫約23到25度，白天高溫普遍可以來到31至34度，其中在台東及南投有局部36度左右高溫發生的機率，白天微熱，早晚稍涼，西半部日夜溫差稍大，早出晚歸要留意氣溫變化以免著涼。