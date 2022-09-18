美國女星布蕾克萊芙莉(Blake Lively)早年主演超夯美劇《花邊教主》爆紅，之後拍攝電影《綠光戰警》和男星萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)擦出愛火，兩人於2012年結婚，結婚至今10年共同育有3個女兒，近日布蕾克萊芙莉對外宣布將迎來第四個寶寶，喜事傳開後卻有許多狗仔到住處蹲點，嚴重影響他們的私生活，讓她上傳大量孕肚照片，希望狗仔能停止侵犯隱私。

女星布蕾克萊芙莉以強硬的口吻宣告：「這裡有我真實生活中的懷孕照片，所以等在我家外面想偷拍的11個人可以不要再煩我了，你們嚇到了我和我的孩子。」她呼籲粉絲幫忙規勸狗仔行為，取消追蹤那些擅自公開小孩照片的帳號，「大家都有力量可以抵制他們，也謝謝有『不曝光小孩守則』的媒體，你們讓一切變得不同。」

布蕾克萊芙莉公開多張孕期照片。（圖／blakelively Instagram）

多張照片中布蕾克萊芙莉挺著孕肚，身邊還有老公萊恩雷諾，兩人面帶微笑看向鏡頭，模樣隨性自然，推測應是要私下收藏的照片，沒想到被狗仔逼到直接公開；其中不乏布蕾克萊芙莉的自拍照，她只穿著黑色的內衣褲，側身面對鏡子秀出孕肚，連帶豐滿上圍都展現在鏡頭前，火辣孕媽咪身材全被網友看光，多張合照中還有歌手泰勒絲（Taylor Swift）與她緊密相擁，似乎早在公開前就知道懷孕消息。

貼文曝光後，許多網友支持她「誰都不該在自己家裡感到不舒服」、「很難過妳不得不發這些照片，但真的很美」、「我們會一直努力幫妳維護隱私」。